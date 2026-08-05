Λιβάι Γκαρσία - Παναθηναϊκός: Τα οικονομικά δεδομένα του σπουδαίου deal

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (04/08), ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με τη Σπαρτάκ Μόσχας και να κλείσει τη συμφωνία για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία.
Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν ήταν, αφού οι «πράσινοι» χρειάστηκε να ξεπεράσουν αρκετά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις μέσω των σωστών χειρισμών του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη, αλλά και της οικονομικής υπέρβασης που έκανε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος.
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