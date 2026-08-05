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Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Τους έβαλα σε μπελάδες» - Γιατί ευχαρίστησε την Τροχαία της Ζακύνθου

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μέσω story στο Instagram, ευχαρίστησε την Τροχαία της Ζακύνθου επειδή «τους έβαλα σε μπελάδες» με τις δύο παραστάσεις του στο νησί.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έδωσε τη Δευτέρα (3/8) και την Τρίτη (4/8) δύο sold-out παραστάσεις στη Ζάκυνθο στο Δημοτικό Θέατρο στη χώρα του νησιού με την κοσμοσυρροή να είναι τόσο μεγάλη που προκλήθηκαν προβλήματα στο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης και δύο φορές διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους, όπως εξήγησε ο ίδιος σε story που ανέβασε στο Instagram.

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Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε μέσα από story στο Instagram να ευχαριστήσει τόσο την Τροχαία του νησιού, αλλά και τον κόσμο για την τεράστια προσέλευση, λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Τροχαία της Ζακύνθου, που τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση και είχαμε δύο διακοπές κυκλοφορίας.

Συγγνώμη από τον κόσμο που περπατάει παραπάνω, γιατί δεν γίνεται τα αυτοκίνητα να φτάσουν ως το υπαίθριο θέατρο.

Και ένα μεγάλο "ευχαριστώ" για όλο αυτό που θα ζήσουμε και απόψε».

 

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