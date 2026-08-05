Με μια ιδιαίτερα θερμή ανακοίνωση η ΕΡΤ καλωσόρισε στο δυναμικό της τους Χρήστο Φερεντίνο, Κατερίνα Καραβάτου που θα παρουσιάζουν από τη νέα σεζόν το νέο «Στούντιο 4» το οποίο θα ξεκινά στις 15.00 και θα ολοκληρώνεται στις 18.00 πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη.

Η καθυστέρηση της ανακοίνωσης σε σχέση με τις υπόλοιπες ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ έγινε καθαρά για διαδικαστικούς λόγους.

Δηλαδή να λήξουν και τυπικά τα συμβόλαια του Χρήστου Φερεντίνου με τον ΣΚΑΪ και της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1.

Στη δεύτερη περίπτωση μετά από συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

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Στην ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρεται και ο Γιάννης Κορδώνης.

Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αποδέσμευση από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, καθώς ο συνεργάτης του «Καλύτερα δεν γίνεται» είχε «+1» στο συμβόλαιό του με τον Alpha το οποίο μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν ενεργοποιήθηκε.