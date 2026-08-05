«Διαμαντάκια» και «ενέργειες»: To Λεξικό του Αθηνέζου που πάει διακοπές στις Κυκλάδες

Η ίδια η λέξη «Αθηνέζος» είναι φτιαγμένη για να μιλήσει κάπως σαρκαστικά για τον τρόπο που οι Αθηναίοι κινούνται και καταναλώνουν πράγματα αθηναϊκώ τω τρόπω ακόμα και όταν βρίσκονται εκτός Αθήνας. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνουν σε ορεινά χωριά τον χειμώνα ή στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ. Κυρίως όμως όταν ξεχύνονται στα διάφορα νησιά του Αιγαίου προκειμένου να ξεκουράστουν από την Αθήνα την οποία βέβαια κουβαλούν μαζί τους παντού.

Έτσι, μετά από τα λεξικά που κάναμε για τους φασαίους, για το ποδόσφαιρο που παίζαμε στις αλάνες και για τους εφήβους των 90ς ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ένα λεξικό για τον Αθηναίο και τον τρόπο που συμπεριφέρεται όταν βρίσκεται έξω από την Αθήνα.

Το Λεξικό των Αθηνέζων που πάνε διακοπές στις Κυκλάδες

«Επιτέλους»: Το πρώτο στόρι που βγαίνει με το που το καράβι κατεβάσει την μπουκαπόρτα και οι νταλίκες με τις πατάτες ανοίξουν τις μηχανές. Κάπως άβολη μετάφραση τoυ “at last” που δείχνει πόσο ανυπομονούσε ο Αθηναίος να βρεθεί στο νησί ή ακόμα καλύτερα πόσο αβίωτη είναι η ζωή στην Αθήνα.

«Ταβερνάκι»: Στα κυκλαδονήσια, κανείς δεν θα πει ότι έχει βρει μία ωραία ταβέρνα. Τα πάντα είναι στο υποκοριστικό για να δείξουν μάλλον ότι ο ομιλών έρχεται από κάποιο πολύ μεγάλο κέντρο και όλα αυτά του φαίνονται γλυκούλια και μικρούλια. Άλλο που αυτά τα «ταβερνάκια» κάνουν τζίρο όσο οι μισοί δήμοι της Αθήνας για τον Ιανουάριο.

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«Διαμαντάκι»: Ίσως όρος που πάρθηκε από τις μουσικοκριτικές και κριτικές για σειρές που ο κριτικός βρίσκει άρτιες αλλά άγνωστες για τον πολύ κόσμο. Πρόκειται για νησιά που δεν έχει ανακαλύψει πολύς κόσμος αλλά που έχουν αξία. Πολλά νησιά έχουν περάσει από αυτό το στάδιο. Σε αυτή τη φάση, διαμαντάκια είναι η Λέρος, η Λήμνος, η Πάτμος και η Σχοινούσα.

«Ενέργεια»: Υπάρχουν κάποια νησιά που είναι όμορφα αλλά ας πούμε με έναν μη συμβατικό τρόπο ή απλά σου φαίνονται όμορφα επειδή πέρασες καλά. Για όλα αυτά οι Αθηναίοι δεν λένε ότι είναι «όμορφα» αλλά ότι έχουν «ενέργεια».

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«Δύο μπαράκια»: Η απάντηση στην αιώνια ερώτηση «εκεί έχει ζωή;». Ουσιαστικά αφορά τα νησιά που έχουν μεν πράγματα για να κάνεις το βράδυ αλλά δεν είναι και φημισμένα για τη νυχτερινή τους ζωή.

«Θάλασσα»: Aναφέρεται από τον Αθηναίο σαν κάτι σχεδόν ιερό στο οποίο θα μπορούσε να ζει καθημερινά ως άλλος νησιώτης. Βέβαια αν τον ακουμπήσει γόπα στο πόδι, πετάγεται γιατί νομίζει ότι τον δάγκωσε λαγοκέφαλος.

Η παραλία Πορί στο Πάνω Κουφονήσι | EUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΙΟΣ

«Μαγευτικό»: Η λέξη “μαγευτικό” στην αθηνέζικη διάλεκτο αφορά σχεδόν αποκλειστικά κάτι που σχετίζεται με νησιά και δη με κυκλαδονήσια. Μία παραλία είναι μαγευτική, ένα ταβερνάκι είναι μαγευτικό, μία θέα είναι μαγευτική. Ελάχιστες φορές χρησιμοποείται αυτό το επίθετο για να χαρακτηρίσει οτιδήποτε άλλο.

«Νησί μου»: Πρόκειται για το μέρος που ένας Αθηναίος έχει επισκεφτεί πάνω από δύο καλοκαίρια και για over 10 διανυκτερεύσεις, οπότε νιώθει ότι το ξέρει καλύτερα από τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού. Τον χειμώνα μιλάει γι’ αυτό στο υποκοριστικό «η Αμοργούλα μου», λες και τον ξερίζωσε κάποιος από τον τόπο του.

«Αυθεντικό»: Μία εμμονή του Αθηναίου να βρει αυθεντικότητα είτε φωτογραφίζοντας ντόπιες γιαγιάδες και παππούδες που ζουν μόνιμα στο εκάστοτε νησί είτε ψάχνοντας συνταγές μαγειρεμένες στη χόβολη και ψημένες από τον ήλιο.

«Toυριστίλα»: Το μέρος (συνήθως νησί) που ο μέσος Αθηναίος κατηγορεί επειδή έχει χαλάσει λόγω του γεγονότος ότι γέμισε τουρίστες. Το έχει επισκεφτεί και ο ίδιος ως τουρίστας