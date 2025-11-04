Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Λίβερπουλ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (04/11) στο «Άνφιλντ» για την 4η αγωνιστική της league phase του Champions League, με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.

Πρόκειται για το ματς της αγωνιστικής, που σημαδεύεται από την επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο στην έδρα των «reds», με τους οποίους σήκωσε το τρόπαιο στην Κωνσταντινούπολη, αυτή τη φορά όμως ως τεχνικός των Μαδριλένων.

Η Ρεάλ προέρχεται από ένα εντυπωσιακό σερί έξι συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Κίλιαν Μπαμπέ να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και να έχει σκοράρει οκτώ γκολ.

Από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στην Άστον Βίλα, μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στην Αγγλία.