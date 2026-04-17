Λιόλιος: Παρέμβαση Πολιτείας μετά τις αποκαλύψεις Δημητρακόπουλου

Μετά την συνέντευξη Τύπου του Αμαρουσίου και τα όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κατά του προέδρου της ΕΟΚ, θα υπάρξει παρέμβαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, ο οποίος θα παραπέμψει τον Βαγγέλη Λιόλιο στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Ουσιαστικά η καταγγελία του διακεκριμένου νομικού αναμένεται να διερευνηθεί αλλά και να γίνει έρευνα αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν. Όπως είναι γνωστό ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος προχώρησε σε καταγγελίες κατά του προέδρου της ΕΟΚ, κάτι που φέρνει και την άμεση αντίδραση της Πολιτείας.
