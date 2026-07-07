Λιονέλ Μέσι: «Είναι τρελό αυτό που κάναμε – Δεν τα παρατάμε ποτέ»

Ο Λιονέλ Μέσι, που είχε ξανά καθοριστική συμβολή στη δραματική νίκη της Αργεντινής με 3-2 επί της Αιγύπτου στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, τόνισε ότι η ομάδα του «δεν τα παρατά ποτέ», παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 δέκα λεπτά πριν από τη λήξη.
«Αυτό που έκανε σήμερα αυτή η ομάδα είναι τρελό και είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να την απολαμβάνει», δήλωσε ο αρχηγός της Αργεντινής στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA.
Ο Μέσι, που σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του αφού είχε αστοχήσει σε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, παραδέχθηκε ότι οι Αργεντινοί χρειάστηκε να «υποφέρουν πολύ» για ακόμη μία φορά. Είχε προηγηθεί η πρόκριση επί του Πράσινου Ακρωτηρίου στον προηγούμενο γύρο, επίσης με 3-2 στην παράταση.
«Αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο και όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. «Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις όταν χάνεις με 2-0, αλλά, όπως λέω πάντα, αυτή η ομάδα δεν τα παρατά ποτέ», υπογράμμισε ο Μέσι, εμφανώς συγκινημένος μετά το τελευταίο σφύριγμα.
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