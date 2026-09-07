Λιούμπισιτς στο Gazzetta: «Παθιασμένοι οι οπαδοί της ΑΕΚ, ανυπομονώ να επιστρέψω ως αντίπαλος»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας μετά την εμφατική νίκη επί του Άρη αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις παικτών που αποχώρησαν το καλοκαίρι από την ΑΕΚ προκειμένου να έχουν βασικό ρόλο στις νέες τους ομάδες.

Ανάμεσά τους και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος έπειτα από δυόμιση χρόνια παρουσίας στην Ένωση επέστρεψε στην Αυστρία για να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν ως δανεικός στη ΛΑΣΚ.

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