Μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη το Σάββατο, χθες οι συνεργάτες του πρωθυπουργού ετοίμασαν το ερωτηματολόγιο που θα δοθεί για να ξεκινήσει η μέτρηση μετά τη ΔΕΘ, προκειμένου να φανεί η επίπτωση των μέτρων.

Είναι προφανές ότι δεν περιμένουν θαύματα, καθώς απαιτείται εξειδίκευση και να κατανοήσουν οι πολίτες το πακέτο των εξαγγελιών. Επίσης γενικώς η ΔΕΘ, όπως έχουμε ξαναπεί, «γράφει» με κάποια χρονοκαθυστέρηση, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα χρήματα στους πολίτες.

Το ματς με Σαμαρά

Όπως όλοι οι εμφύλιοι, έτσι και αυτός του Μητσοτάκη με τον Σαμαρά θα είναι οδυνηρός. Ο Μητσοτάκης του είπε χτες ότι έχει την τεχνογνωσία διάλυσης της παράταξης, ο Σαμαράς απάντησε ότι είναι ο πρωθυπουργός ακρίβειας των σκανδάλων, ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι και θύμισε ότι με τον Σαμαρά η Ν.Δ. το 2012 πήρε 18%.

Όπως αντιλαμβάνεστε, μέχρι την εκδήλωση της πρωτοβουλίας του Σαμαρά θα συνεχιστεί ο κλεφτοπόλεμος. Πάντως το Μαξίμου δεν παίρνει τον Σαμαρά αψήφιστα, καθώς τις προηγούμενες μέρες κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν σε νομούς της Βόρειας Ελλάδος για κατόπτευση και διέγνωσαν ένα κλίμα που δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό για τη Ν.Δ. Κατά τόπους υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν παράπονα και ειδικά σε νομούς της Βορείου Ελλάδος γίνεται τζόγος υπέρ του Σαμαρά, όπως και στη Θεσσαλονίκη.

Όλη η Θεσσαλονίκη ένα τραπέζι

Είναι προφανές πάντως ότι η κυβέρνηση που είναι αρκετά χρόνια στην εξουσία έχει αναπτύξει προνομιακές σχέσεις με έναν βραχίονα του επιχειρείν, των συμβουλευτικών εταιρειών και των ΜΜΕ.

Δεν είναι τυχαίο ότι από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, όλα τα τραπέζια των κεντρικών εστιατορίων της Θεσσαλονίκης ήταν γεμάτα με τραπέζια ανάμεικτα από κυβερνητικούς παράγοντες, βουλευτές της Ν.Δ., κομματικά στελέχη, επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών επικοινωνίας και συμβουλευτικών, αλλά και διοικητές οργανισμών. Είναι προφανές ότι αυτό το παρεάκι μπορεί και να γράφει άσχημα ως εικόνα.

Η προειδοποίηση τηρήθηκε

Αμέσως μετά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα, η Ν.Δ. έστειλε ντιρεκτίβα να ακυρωθούν όλες οι κομματικές εκδηλώσεις και τα μεγάλα τραπέζια.

Η εντολή τηρήθηκε κατά γράμμα, καθώς ακυρώθηκαν πάρτι που είχαν οργανωθεί σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, αλλά και τραπέζια κεντρικών στελεχών. Επίσης τα στελέχη της Ν.Δ. απείχαν από μπουζούκια και μπαρ, όπου η εμφάνισή τους θα ήταν αντικείμενο σχολιασμού.

Νέα συνέντευξη για τα περιφερειακά ΜΜΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συντόνισε χθες την τέταρτη συνέντευξη Τύπου στη θητεία του, όντας από τους μακροβιότερους κυβερνητικούς εκπροσώπους και ο μακροβιότερος του Μητσοτάκη.

Πάντως, μιας και είμαστε σε προεκλογική χρονιά, η δουλειά του δεν τελειώνει καθώς θα γίνει ειδική συνέντευξη Τύπου για τα περιφερειακά ΜΜΕ στο τέλος Νοεμβρίου.

After συνέντευξη Τύπου

Μαθαίνω πως ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη Τύπου, στα πλαίσια της ΔΕΘ, που είναι προγραμματισμένη για τις 9 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Βελλίδειο στις 17:00 το απόγευμα.

Ετσι δεν θα δούμε, όπως έκανε παραδοσιακά, να απαντά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι αλλά απογευματινές ώρες. Και αυτό διότι οι συνεργάτες του θα μπορέσουν τα μεσάνυχτα να έχουν την αίθουσα στη διάθεση τους οπότε το πρωί θα ξεκινήσουν την τεχνική προετοιμασια.

Αναμονή από βουλευτές

Πάντως ακόμη δεν έχει δοθεί το πράσινο φως σε ανεξάρτητους βουλευτές να βρεθούν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια ακόμη και εκείνοι που παραιτήθηκαν και έχουν ενεργό ρόλο στην ΕΛΑΣ δεν ξέρουν αν θα είναι στα ψηφοδέλτια.

Ο Βασίλης Κόκκαλης πάντως όλο το καλοκαίρι ήταν στη Λάρισα και στις γύρω περιοχές και δραστηριοποιούνταν υπέρ του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα τα όσα ακούστηκαν περί κόμματος Σαμαρά από το περιβάλλον του διαψεύστηκαν με αιχμές προς πρόσωπα που εποφθαλμιούν τη θέση του.