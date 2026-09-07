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Ντόρα Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD»

Η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ σημείωσε σε οξύ ύφος ότι «πήγε να πάθει εγκεφαλικό με το 44% του AfD».

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Ντόρα Μπακογιάννη
Ντόρα Μπακογιάννη | ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ / EUROKINISSI
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Η βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα στον απόηχο της ΔΕΘ, ασκώντας κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «σαφή διλλήματα».

Επιπλέον έκανε λόγο για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται σε γεωπολιτικό επίπεδο αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Χθες πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το AfD; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα; Κατάφερε να τσακωθεί ο Λεπέν με τον Μπαρντελά, ο Μελανσόν με τους άλλους. Είναι χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια; Αυτό είναι το ερώτημα και θα τεθεί έτσι ξεκάθαρα  στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει γιατί αυτό είναι δημοκρατία.

 

 

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