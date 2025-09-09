Μενού

Λιθουανία - Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής - Στους «4» με την Τουρκία

Στους «4» του Ευρωμπάσκετ η Ελλάδα μετά τη νίκη της επί της Λιθουανίας

Ελλάδα-Λιθουανία
Φάση από τον αγώνα Ελλάδα - Λιθουανία | EUROKINISSI
Πανηγυρική πρόκριση σε ημιτελικά Ευρωμπάσκετ, μετά από 16 χρόνια(!), πήρε η Ελλάδα!

Η Εθνική Ανδρών έκαμψε την αντίσταση και της Λιθουανίας, στα προημιτελικά της διοργάνωσης στη Ρίγα και με το τελικό 87-76 έδωσε συνέχεια στην απτόητη πορεία της προς το βάθρο! Στη «μάχη» της τετράδας, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9, 21:00) την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

