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LIVE η παρουσίαση του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» για τον Ολυμπιακό

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σε συνέντευξη Τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

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Καραϊσκάκης - Ολυμπιακός
Η παρουσίαση του νέου «Καραϊσκάκης» | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Συνέντευξη Τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παραχωρεί ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, στην οποία παρουσιάζει τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Δείτε LIVE την παρουσίαση:

 

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