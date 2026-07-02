LIVE η παρουσίαση του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» για τον Ολυμπιακό

Συνέντευξη Τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παραχωρεί ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, στην οποία παρουσιάζει τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».
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