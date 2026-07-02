Ξεχάστε όσα ξέρετε: Τι αλλάζει από την Τετάρτη στα πίσω φώτα των αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει για άλλη μια φορά αλλαγές στους κανονισμούς ασφάλειας αυτοκινήτων και από την Τρίτη 7 Ιουλίου, θα πρέπει να... τσεκάρετε τα πίσω φώτα σας.

Συγκεκριμένα, όλα τα νέα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν προσαρμοζόμενα φώτα φρένων. O λόγος για το Emergency Stop Signal ενεργοποιείται αυτόματα και προειδοποιεί με πιο εμφανή τρόπο τους οδηγούς που κινούνται πίσω από το όχημα.

Όταν ένας οδηγός φρενάρει απότομα πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, τα φώτα φρένων θα αναβοσβήνουν γρήγορα. Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει, τα αλάρμ θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσθετη προειδοποίηση στα αντίθετα ερχόμενα οχήματα και έτσι να μειώνει τον κίνδυνο πολλαπλών συγκρούσεων. Παρόλο που αυτή η τεχνολογία υπάρχει ήδη, είναι πλέον υποχρεωτική σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς αυτοκινήτων της ΕΕ του 2026.

Αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2144. Σε αυτόν τον νόμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ποια συστήματα ασφαλείας πρέπει να υπάρχουν στα νέα οχήματα. Από τον Ιούλιο του 2026, ο κανονισμός αυτός θα επεκταθεί περαιτέρω με πρόσθετες απαιτήσεις.