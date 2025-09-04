Λουκέτο στη μεγαλύτερη ιστοσελίδα παράνομου streaming αθλητικών στον κόσμο

Η μάχη κατά της... πειρατείας και του παράνομου streaming δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς από τις ενημερώσεις της ΕΛ.ΑΣ. Ανάλογες προσπάθειες γίνονται παντού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο της μεγαλύτερης ιστοσελίδας παγκοσμίως, με το όνομα Streameast.

Για να γίνει κατανοητό πόσοι την χρησιμοποιούσαν για να βλέπουν με αθέμιτο τρόπο ποδοσφαιρικούς και όχι μόνο αγώνες, αξίζει να τονιστεί πως τους τελευταίους 12 μήνες είχε 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις, ενώ ο μέσος όρος τον μήνα έφτανε τις 136 εκατομμύρια.

