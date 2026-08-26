Λουζά - Παναθηναϊκός: Έκλεισε το deal για τον αρχηγό της Γουότφορντ, σήμερα στην Αθήνα

Ακόμη μία σημαντική μεταγραφή είναι κοντά να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, αφού συμφωνήσει με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιμρά Λουζά.
Ο 27χρονος Μαροκινός αγωνίζεται ως μέσος και ήταν αρχηγός στην αγγλική Γουότφορντ, η οποία είχε δαπανήσει 10 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει πριν πέντε χρόνια.
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