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Λουζά - Παναθηναϊκός: Έκλεισε το deal για τον αρχηγό της Γουότφορντ, σήμερα στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιμρά Λουζά.

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Παναθηναϊκός
O Παναθηναϊκός στο ματς με Χράντετς Κράλοβε | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Ακόμη μία σημαντική μεταγραφή είναι κοντά να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, αφού συμφωνήσει με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιμρά Λουζά.

Ο 27χρονος Μαροκινός αγωνίζεται ως μέσος και ήταν αρχηγός στην αγγλική Γουότφορντ, η οποία είχε δαπανήσει 10 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει πριν πέντε χρόνια.

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