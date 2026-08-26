Συνέλαβε ο «Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα» στο «10 λεπτά κήρυγμα»;

Αν μεγάλωσες στα early 00s, ξέρεις πως το «10 Λεπτά Κήρυγμα» ήταν η απόλυτη εφηβική σειρά της εποχής. Η Μαριλένα, ο Τέλης και ο Λεωνίδας ήταν η τηλεοπτική παρέα που όλοι -κρυφά ή φανερά- θέλαμε να έχουμε. Το ότι οι τρεις τους κατέληξαν στο κρατητήριο από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, δεν σόκαρε απολύτως κανέναν. Ίσα ίσα, ακουμπούσε τέλεια στην ηθογραφία των χαρακτήρων και εξυπηρετούσε ιδανικά την πλοκή για να μας βάλει στο κλίμα της σειράς.

Για όσους δεν θυμούνται, η ιστορία έχει ως εξής: Ο Λεωνίδας, στην προσπάθειά του να το παίξει άνετος και να εντυπωσιάσει, αποφασίζει να «δανειστεί» εν αγνοία του το αυτοκίνητο του πατέρα του, του Νάσου. Όμως η χαρά δεν κρατάει πολύ. Η βόλτα λήγει άδοξα όταν πέφτουν πάνω σε μπλόκο της αστυνομίας, με αποτέλεσμα -φυσικά- να τους πιάσουν.

Fast forward στο σήμερα. Ένα συγκεκριμένο καρέ από μια σκηνή σύλληψης έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο και προκάλεσε κανονική φρενίτιδα. Ο λόγος; Οι χρήστες των social media άρχισαν να ορκίζονται πως ο ένας από τους ένστολους που εκτελούν τη σύλληψη στη σειρά είναι ο... Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Και η αλήθεια είναι πως, αν το δεις με την πρώτη ματιά, η ομοιότητα είναι ανατριχιαστική. Η ιδέα και μόνο ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε guest εμφάνιση ως απλός τροχονόμος για να συλλάβει τον Λεωνίδα, είναι ένα τόσο σουρεαλιστικό, ελληνικό pop-culture σενάριο, που βαθιά μέσα σου θέλεις να είναι αληθινό.

Δείτε το επεισόδιο που προκάλεσε «σύγχυση»:

Επειδή όμως εδώ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του, το ψάξαμε. Και δυστυχώς, ήρθε η ώρα να σπάσουμε τη φούσκα όσων πίστεψαν στο απόλυτο crossover της ελληνικής τηλεόρασης.

Τελικά δεν είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε undercover μυστική αποστολή. Ο αστυνομικός που βάζει χειροπέδες στην αγαπημένη μας τριάδα είναι ο εξαιρετικός ηθοποιός Χρήστος Γλυκός.

Χρήστος Γλύκος | Facebook

Το διαδίκτυο μπορεί να ξεγελάστηκε προσωρινά από τη φοβερή ομοιότητα των χαρακτηριστικών τους, αλλά το μυστήριο λύθηκε. Αν και, μεταξύ μας, η θεωρία συνωμοσίας ήταν εξαιρετικά διασκεδαστική όσο κράτησε.