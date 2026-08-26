Ένας οδηγός ταξί δέησε να γίνει ο «Ντουπλάντις» της ταρίφας, αφού συνάδελφός του χθες, φερόμενα, χρέωσε τουρίστες 600 ευρώ για τη διαβόητη κούρσα από το Ελ. Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας.

Φυσικά ο επαγγελματίας οδηγός δεν θα μπορούσε να αφήσει έναν τόσο ερασιτέχνη να μονοπωλεί το βάθρο, και του έδειξε πραγματικά πόσο ψηλά (χαμηλά μάλλον) μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ανάγκη για «κασέρι».

Σύμφωνα με καταγγελία Καναδού τουρίστα που μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, ο συγκεκριμένος 38χρονος οδηγός ανέβασε τον πήχη στα 800 ευρώ για το αεροδρόμιο - κέντρο, παραπλανώντας τουρίστ; που δεν είχε εικόνα για την εντόπια αγορά.

Και αν αρνηθείς να πληρώσεις...φυλακή στο ταξί

Οι συγκεκριμένοι επικοντιστές της ταρίφας δεν μένουν φυσικά στην απαίτηση ενός χυδαίου ποσού, αλλά επιστρατεύουν ακόμα και εκφοβισμό και απειλές, όταν οι πελάτες τους διαμαρτύρονται για την «καμπάνα» στο τέλος της κούρσας.

Και ο συγκεκριμένος φέρεται να είπε στους τουρίστες πως δεν θα τους επέτρεπε να βγουν και να κατέβουν από το όχημά τους εάν του κατέβαλαν το εξωφρενικό ποσό.

Σύμφωνα με το μέσο, οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό που ενεπλάκη στο περιστατικό με το αντίτιμο των 600 ευρώ, ενώ ενδέχεται αυτός, και το άτομο που εμπλέκει η νεότερη καταγγελία, να είναι το ίδιο πρόσωπο, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.