Στα χέρια των αμερικανικών Αρχών βρίσκεται πλέον ο 22χρονος που προκάλεσε πανικό στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, κυκλοφορώντας με τη μάσκα του «Chucky», της διαβόητης δολοφονικής κούκλας των ταινιών τρόμου. Ο Ζαμίρ Χιουζ συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στο νοτιοανατολικό Λας Βέγκας, βάζοντας τέλος σε ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε δύο εβδομάδες.

Ο νεαρός καταζητούνταν από τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, φορώντας τη χαρακτηριστική μάσκα, προσέγγισε και τρομοκράτησε συνολικά έξι ανυποψίαστους περαστικούς κοντά στο δημαρχείο της πόλης, μέσα σε διάστημα μόλις 15 λεπτών.

Το πιο σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε στις 05:30 το πρωί, όταν άρχισε να καταδιώκει μια 40χρονη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ. Ο 22χρονος όχι μόνο κατέγραφε την καταδίωξη με κάμερα, αλλά της φώναξε απειλητικά: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;». Στην απεγνωσμένη της προσπάθεια να ξεφύγει, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

Γνωρίζοντας ότι ο κλοιός σφίγγει, ο Χιουζ τράπηκε σε φυγή στις 19 Αυγούστου.

Οι Αρχές, ωστόσο, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του και τον εντόπισαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη Νεβάδα την ώρα που προσπαθούσε και πάλι να διαφύγει.

«Ο φόβος που προκάλεσε αυτός ο άνθρωπος στην κοινότητα της Φιλαδέλφειας τελειώνει απόψε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Κλαρκ, εκπρόσωπος της US Marshals Service. «Κρυμμένος πίσω από μια αποκριάτικη μάσκα, ο Χιουζ τρομοκράτησε τους κατοίκους και πίστεψε ότι μπορούσε να ξεγελάσει τις Αρχές. Έκανε λάθος», συμπλήρωσε.

Πλέον, ο 22χρονος κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα της κομητείας Κλαρκ, περιμένοντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοσή του στην Πολιτεία της Πενσιλβάνια, ώστε να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.