Λύγισε η Σάκκαρη από την Κρεϊτσίκοβα - Το ευχαριστώ στο άλλο της μισό, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 στο WTA 250 Athens Open.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του, αλλά και τον μέλλοντα σύζυγό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που βρισκόταν μαζί της στις εξέδρες του ΟΑΚΑ καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά.

«Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα», είπε συγκινημένη, γνωρίζοντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

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Τον αγώνα παρακολούθησαν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα.