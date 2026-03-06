Μάκης Μπελεβώνης: «Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, κι αν με γυρέψετε είμαι ακόμα στην αλάνα»

Από το μακρινό 1982 που ως παιδάκι ο Μάκης Μπελεβώνης πρωτοπήγε με τον πατέρα του στο γήπεδο, μέχρι και σήμερα μερικές ώρες πριν ο Παναιτωλικός κλείσει έναν αιώνα ζωής.
Στην ποδοσφαιρική «αργκό» συνηθίζουμε να το λέμε και… στρατιώτης. Δίχως αμφιβολία αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της «αιωνόβιας» ιστορίας του Τίτορμου και είναι ένας από τους ανθρώπους που στην κυριολεξία «τα έχει ζήσει όλα με τον Παναιτωλικό».
Χαρές και λύπες, ανόδους και υποβιβασμούς, πέτρινα χρόνια και εποχές αναγνώρισης. Γεμάτες εξέδρες και άδεια τσιμέντα.
