«Η φιλοσοφία της εκπαίδευσής μου είναι απλή: πειθαρχία στο κίνητρο. Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς να το κάνεις». Με αυτή τη φράση περιγράφει, η Μάλιν "Μάλε" Γιάνσον τη δική της φιλοσοφία που την έχει φέρει στην κορυφή της καλλισθενικής γυμναστικής.

Η 32χρονη αθλήτρια γεννήθηκε στην Ουψάλα της Σουηδίας και από μικρή ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, πριν την κερδίσει το cheerleading που λόγω ύψους (είναι 1,63) είχε μεγάλο πλεονέκτημα. Ένας σοβαρός τραυματισμός όμως στη μέση την υποχρέωσε να το αφήσει και κάπου εκεί μπήκε στη ζωή της η καλλισθενική γυμναστική.

Η Μάλιν Μάλε πρωτογνώρισε το συγκεκριμένο είδος γυμναστικής μέσα από video στο Youtube και όπως έχει παραδεχθεί την πίεσαν ώστε να δοκιμάσει. Από τότε έχουν περάσει 10 χρόνια, με την ίδια να έχει αναδειχθεί δύο φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλισθενικής (2022 & 2023), ενώ έχει κατακτήσει και πολλούς εγχώριους τίτλους.

Πηγή έμπνευσης για την καλλισθενική

Πέρα από τα αθλητικά της επιτεύγματα, έχει τεράστια παρουσία στα social media με πάνω από 400.000–475.000 ακολούθους στο Instagram, YouTube και TikTok. Παράλληλα είναι συνιδρύτρια της πλατφόρμας Calixpert, που παρέχει δομημένα προγράμματα και καθοδήγηση σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν ή να εξελιχθούν στο calisthenics.

Αποτελεί, δε, πηγή έμπνευσης για χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν να αναπτύξουν δύναμη, κινητικότητα και αυτοπεποίθηση μέσω της γυμναστικής με το βάρος του σώματος.

«Πάντα έλεγα ότι η μεγαλύτερη έμπνευσή μου είναι ο μελλοντικός εαυτός μου – να δω πόσο μακριά θα μπορούσα να φτάσω» τονίζει η ίδια δείχνοντας το κίνητρο που έχει.