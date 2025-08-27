Μενού

Μανέ, Ολυμπιακός: «Κανένα πρόβλημα με τα ιατρικά μου, το θέμα ήταν οικονομικό»

Ο Αμπντουλί Μανέ τοποθετήθηκε για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, η οποία δεν «έκλεισε».

Το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο και ήδη κατεγεγραμμένο σε σχέση με τον Αμπντουλί Μανέ. Πλην όμως ο ίδιος ο παίκτης επέλεξε να μιλήσει σε Μέσο της πατρίδας του για να δώσει τη δική του διάσταση επί των γεγονότων. Ο διεθνής Αφρικανός μεσοεπιθετικός μιλώντας στη σελίδα Gamfoot τόνισε:

Για τα ιατρικά του: «Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό ή κάποιο πρόβλημα με τα ιατρικά μου ή κάποιος τραυματισμός».

