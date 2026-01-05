Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τέλος ο Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωράει στην απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, τερματίζοντας έτσι την 14μηνη θητεία του Ίβηρα τεχνικού στον πάγκο της. Ο ίδιος έχει ήδη ενημερωθεί για τη σχετική απόφαση και το μόνο που εκκρεμεί είναι η ανακοίνωση από την πλευρά του κλαμπ.
Το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου ήταν η ισοπαλία (1-1) με τη Λιντς την Κυριακή, αποτέλεσμα που άφησε τους Κόκκινους Διαβόλους στην έκτη θέση της βαθμολογίας στην Premier League έπειτα από 20 αγωνιστικές.
