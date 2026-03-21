March Madness: Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί αγαπάτε το μπάσκετ, θα του δείχνετε αυτό το βίντεο!

March Madness όνομα και πράγμα! Η αναμέτρηση του Κεντάκι με την Σάντα Κλάρα για το NCAA μετατράπηκε στο απόλυτο χάος στα τελευταία δευτερόλεπτα δίνοντας απάντηση σε κάθε δύσπιστο απέναντι στο πόσο συναρπαστικό μπορεί να γίνει το μπάσκετ.
Το τρελό φινάλε έκανε του φανς να... παραμιλούν, ενώ το March Madness απέδειξε γιατί είναι από τα κορυφαία event στη αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν απίθανα με το Κεντάκι να ισοφαρίζει δύο φορές γράφοντας το 70-70 με την Σάντα Κλάρα, όμως, να πιστεύει πώς είχε «κλειδώσει» το ματς, όταν ο Άλεν Γκρέιβς ευστόχησε σε τρίποντο δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
