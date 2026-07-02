Μαρινάκης: «53.000 η χωρητικότητα στο νέο γήπεδο - Για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ»

Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου «Καραϊσκάκης», του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να μιλά για το όνειρο των φίλων της ομάδας που αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε ότι η χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα είναι στις 53.000 θέσεις ενώ τόνισε πως η ομάδα θα μετακομίσει στο ΟΑΚΑ για δύο χρόνια και έκλεισε την παρουσίαση ως εξής:

«Θρύλε μου το νέο σου σπίτι, το παλάτι των ονείρων μας!»

Μετά την παρουσίαση, και απαντώντας, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του για το αν ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος.

Συγκεκριμένα η όλο νόημα απάντησή του είχε ως εξής:«Άσχετο με το τι λέω εγώ, είδατε πόσα κύπελλα, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά έχουμε κατακτήσει όλοι μαζί. Ο Ολυμπιακός είναι ένας, ενιαίος, κι αυτό δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος κι αν είναι αυτός, είτε είναι τρολ, ανιψιός, ξάδερφος ή οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, και το έχουμε αποδείξει με έργα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον».».

Ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία Μαρινάκη, σύμφωνα με το gazzetta.gr:

«Είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα. Είδαμε πολλά sold out και αυτό μας δίνει δύναμη. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή αλλά έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι. Θα μπορεί να διοργανώνει μεγάλα events, να αναλάβουμε διοργανώσεις όπως τελικούς Europa League αλλά πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα δώσει την ευκαιρία σε παιδιά και οικογένειες με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπήμενη τους ομάδα. Έχουμε σχεδιάσει πάρα πολλά»

«Υπάρχει ένα μπάτζετ στα 30 εκατ. ευρώ για μεταγραφές και εφόσον όλοι κάνουν τις σωστές επιλογές, έχουμε ήδη μία πολλή καλή ομάδα και την ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να γυρίσοουμε ξανά σε κάτι που έχουμε συνηθίσει. Να είμαστε πρωταθλητές.»

Για το ΟΑΚΑ: «Υπάρχει άλλο γήπεδο που να μπορούν να χωρούν οι οπαδοί μας; Στο ΟΑΚΑ έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει το πρωτάθλημα. Για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ»

Για τον χρόνο: «Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο με τις μελέτες, την προετοιμασία, την κατασκευαστική εταιρία που θα ανάλαβει το έργο. Η ρύθμιση που στείλαμε στην κυβέρνηση δεν είναι κάτι. Είναι 54 μέτρα πιο ψηλά για το Καραϊσκάκη. Έχουμε στον Πειραιά ότι έχουμε τον Πύργο μας στα 85 μέτρα. Έχουμε δει να παίρνουν αποφάσεις εξπρες για άλλα έργα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αν θα ανέβει το Καραϊσκάκης λίγο πιο ψηλά. Άρα περιμέναμε και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος για να είμαστε μετά από δύο χρόνια και τρεις μήνες για να μπούμε στο νέο μας σπίτι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο είναι τον ερχόμενο Μάιο. Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε άλλο»

Δείτε φωτογραφίες του νέου γηπέδου:

«Έχω δηλώσει ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊφά. Όλοι είναι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σωκράτη Κόκκαλη. Και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί!»

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας, τον θρύλο μας, τον Πειραιά μας αλλά για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ζητήθηκε κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολουγούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει καθυστερήσει.

Δεν καταλαβαίνω γιατί. Σε αντίθεση με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιαωτικές επιχειρησε ςμε διαδικασίες εξπρές. Θέλω να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για προετοιμασία και είμαστε έτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο μία ρύθμιση για το ύψος του γηπέδου. Αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος τον Μάιο και θα μπαίναμε τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε μία χρονιά χωρίς λόγο. Θα κοστίσει περισσότερο από 250 εκατ. ευρώ και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας.»