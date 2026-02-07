Μάριο Χεζόνια: Πήρε... μεταγραφή ο Κροάτης

Ο Μάριο Χεζόνια προχώρησε σε μια κίνηση για το μέλλον του, με τον Κροάτη φόργουορντ να αλλάζει μανατζερική στέγη και να ανακοινώνεται από τον γνωστό ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο Ρουβίκωνας αποζημίωσε την εταιρεία που χτυπήθηκε κατά λάθος: «Το κόστος καλύφθηκε πλήρως»
- Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
- O Μελ Γκίμπσον μας φανέρωσε μια τραγική αλήθεια για τον Τζέφρι Επστάιν
- Τοπαλίδου: «Υποδύομαι τον Σατανά στη νέα ταινία του Νίκολας Κέιτζ - Mε ξεχώρισε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.