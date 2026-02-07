Μενού

Μάριο Χεζόνια: Πήρε... μεταγραφή ο Κροάτης

Ο Μάριο Χεζόνια πήρε μεγάλη... μεταγραφή, με τον Κροάτη να γίνεται πλέον πελάτης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς!

χεζόνια
Μάριο Χεζόνια | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Μάριο Χεζόνια προχώρησε σε μια κίνηση για το μέλλον του, με τον Κροάτη φόργουορντ να αλλάζει μανατζερική στέγη και να ανακοινώνεται από τον γνωστό ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

