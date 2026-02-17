Μαρούσι - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το Μαρούσι απέναντι στον Άρη απόψε (17/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι δύο αντίπαλοι θα διεκδικήσουν τη θέση τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΑΕΚ.
Τόσο ο Άρης όσο και το Μαρούσι, προέρχονται από νίκες στην τελευταία αγωνιστική της GBL σε βάρος της Μυκόνου και της Καρδίτσας αντίστοιχα.
Τα ζευγάρια του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 17:00 ΕΡΤ2
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 20:00 ΕΡΤ2
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2
