«Θα τίναζε όλο το κτίριο»: Όταν η ΕΡΤ κινδύνεψε από πραγματική βόμβα

Στις 7 Φεβρουαρίου, ένα τηλεφώνημα για βόμβα προκάλεσε αναστάτωση στα κεντρικά της ΕΡΤ. Αποδείχθηκε πως ήταν φάρσα. Η κρατική τηλεόραση, που έχει γίνει κατά καιρούς αφορμή για σχόλια θριαμβευτικά (πχ. για τις θαυμάσιες σειρές που προβάλλονται στο Εrtflix) που έχει προκαλέσει αμέτρητες συζητήσεις με θετικό ή και αρνητικό χρώμα για τη Eurovision, που έχει γίνει πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των κομμάτων που εναλάσσονται στην εξουσία, έχει κινδυνέψει και από επίθεση με πραγματική βόμβα, στα μέσα της δεκαετίας του '80.

Ήταν μια εποχή χρωματισμένη από τον αέρα ευδαιμονίας της Αλλαγής του ΠΑΣΟΚ, από σκληρές ιδεολογικές κόντρες, με τη λέξη «τρομοκρατία» να εμφανίζεται. συχνά-πυκνά στον δημόσιο διάλογο.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Χασαπόπουλος, που εργάστηκε και ως παρουσιαστής ειδήσεων της ΕΡΤ, περιέγραψε μια ιστορία που έζησε από πάρα πολύ κοντά, εκείνη την εποχή.

Όταν κάθεσαι πάνω σε μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Εκείνο το βράδυ βρισκόμουν στο μικρό στούντιο της ΕΡΤ-2, στη Λεωφόρο Μεσογείων, έτοιμος να παρουσιάσω το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Τίποτα δεν προμήνυε ότι θα συνέβαινε κάτι το απρόσμενο, αφού το δελτίο είχε διάρκεια μόλις δέκα λεπτά με πρώτο θέμα τη συγκέντρωση που έγινε το απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης), εναντίον της ΕΡΤ κατηγορώντας την για παραπλανητικές και χαλκευμένες ειδήσεις.

Μετά από ένα πλατύ χαμόγελο του (αναγκαστικού) «κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας» άρχισα να παρουσιάζω το δελτίο, όταν ξαφνικά άνοιξε η βαριά πόρτα του στούντιο και μπαίνει ένας αστυνομικός κρατώντας τον ασύρματο ανά χείρας. Ήταν αξιωματικός, όπως πρόλαβα να διακρίνω μέσα από τους δυνατούς προβολείς. Σε λίγο μπαίνει και δεύτερος αστυνομικός και ακολούθησαν και άλλοι τρεις. Ο τελευταίος φορούσε αυτές τις… διαστημικές στολές που φορούν οι πυροτεχνουργοί.

Κατά σύμπτωση εκείνη την στιγμή δεν είχα κανένα βίντεο για να διακόψω το δελτίο και να ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Ο αστυνομικός τότε μου κάνει νόημα ότι υπάρχει βόμβα. Τον ρωτώ με νοήματα πού είναι βόμβα και αυτός απαντά επίσης με νοήματα δείχνοντάς μου την καρέκλα στην οποία καθόμουν. Κλείνω εσπευσμένα το δελτίο, ούτε τρία λεπτά δεν εκφώνησα: «Κυρίες και κύριοι καληνύχτα, έως εδώ ήταν οι ειδήσεις», λέω βιαστικά και βγαίνω έξω από το στούντιο τρέχοντας. Το ίδιο και οι τεχνικοί, οι ηχολήπτες και οι φωτιστές. Όλοι έτρεξαν να σωθούν ωσάν να βρισκόμαστε σε πυρκαγιά..

Όντως κάτω από το κάθισμά μου βρέθηκε μια πολύ ισχυρή βόμβα που θα τίναζε όλο το κτίριο της ΕΡΤ.

Το ερώτημα ήταν ποιος τοποθέτησε την βόμβα; Μετά από καιρό μάθαμε ότι την τοποθέτησε ένας πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, που είχε απολυθεί. Και τον είχαν προσλάβει στην ΕΡΤ-2 δήθεν για να ανακαλύψει τους τρομοκράτες της 17Ν. Θα μας τίναζε ο αθεόφοβος όλους στον αέρα . Αλλά, αλήθεια ποιος θα το περίμενε ότι η παρουσίαση ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων θα εξελισσόταν σε επικίνδυνο επάγγελμα.

Για όσους δεν πιστεύουν ότι το… παρουσιάζειν δεν είναι επικίνδυνο επάγγελμα.

Ποιος θα μπορούσε να είναι; Ο Νίκος Χασαπόπουλος δεν κατονομάζει τον δράστη αλλά μας δίνει κάποιες πληροφορίες. Χωρίς να αναφέρουμε το όνομα του, θα ανατρέξουμε σε μια αφήγηση των πεπραγμένων του μέσα από τον «Ιό» του Δημήτρη Ψαρρά.

Το αρχικό πάγωμα για τη σύλληψη του «συναγωνιστή» Ν. διαδέχεται ένας οχετός ανατριχιαστικών πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες ο χαφιές έχει διατρέξει όλους τους χώρους της δημοσιογραφίας και του αριστερισμού στο πλαίσιο των συνεργασιών του με μερικές δεκάδες στελεχών της Αστυνομίας και της ΚΥΠ. Η απαρίθμηση των «επικίνδυνων αποστολών» του ξεπερνούν και την πιό διεστραμμένη φαντασία.

Από τις έρευνες για τη σεξουαλική ζωή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τις πολιτικές απόψεις και τις κοινωνικές συναναστροφές πλήθους ανεντάχτων αριστερών, έως την κατασκευή «τρομοκρατικών ομάδων» με σκοπό την προβοκάτσια προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι διαβεβαιώσεις του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι οι μυστικές υπηρεσίες «δεν παρακολουθούν τα κόμματα, τους πολίτες ή τους δημοσιογράφους», ήταν επόμενο να προκαλούν γέλια.