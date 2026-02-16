Η Ισραηλινή παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Tehran», Ντάνα Ήντεν, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Καν, η παραγωγή της νέας σεζόν πραγματοποιούνταν τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, σε ένα απαιτητικό και μεγάλης κλίμακας γύρισμα, το οποίο η Ήντεν επέβλεπε προσωπικά. Το δίκτυο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η δημιουργός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την αναζητά όταν εκείνη δεν απαντούσε στα μηνύματά του. Η ελληνική αστυνομία έχει διατάξει νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Οι πρώτες πληροφορίες δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η σειρά «Tehran», που ακολουθεί μια πράκτορα της Μοσάντ σε μυστική αποστολή στην ιρανική πρωτεύουσα, προβάλλεται διεθνώς μέσω του Apple TV+. Η τρίτη σεζόν έκανε πρεμιέρα τον περασμένο μήνα, ενώ η τέταρτη βρισκόταν σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Η Ήντεν υπήρξε μία από τις πιο παραγωγικές και επιδραστικές τηλεοπτικές δημιουργούς του Ισραήλ. Μαζί με τη στενή επαγγελματική συνεργάτιδά της, Σούλα Σπίγκελ, συνίδρυσαν την Donna and Shula Productions, μέσα από την οποία γεννήθηκε το «Tehran» αλλά και πολλές ακόμη επιτυχημένες παραγωγές.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται δημοφιλείς εκπομπές όπως τα «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka».