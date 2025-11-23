Μαρούσι - Ηρακλής 87-92: Πέρασε από τον Άγιο Θωμά με σούπερ Μωραΐτη

Μαρούσι - Ηρακλής 87-92: Το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που διεξήχθη στο Κλειστό του Αγίου Θωμά. Ο Γηραιός πήρε ένα σπουδαίο διπλό επικρατώντας με 87-92 έχοντας τον Δημήτρη Μωραΐτη σε εξαιρετική μέρα.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92

