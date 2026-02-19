Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Με άνεση στον τελικό του Κυπέλλου οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, μετά την άνετη επικράτηση επί του Αμαρουσίου στον πρώτο ημιτελικό με σκορ 67-91.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα ηνία του αγώνα από το ξεκίνημα και δυσκολεύθηκαν μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο όπου το Μαρούσι είχε επιμέρους σκορ 20-17.

Ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 40 ημέρες.

Πονοκέφαλο ωστόσο προκάλεσε ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αντίχειρα και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε 16 πόντους, 12 ο Παπανικολάου, 11 ο Μόρις και 10 ο Χολ.

Για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, Σάλας και Κουζέλογλου είχαν από 12 πόντους.

Αντίπαλος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον τελικό του Σαββάτου (21/02), ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

Ολυμπιακός - Ηρακλής/Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2