Μενού

Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Με άνεση στον τελικό του Κυπέλλου οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι με 67-91 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που θα γίνει το Σάββατο (21/2).

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Μαρούσι
Ο Φουρνιέ στο Ολυμπιακός - Μαρούσι | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, μετά την άνετη επικράτηση επί του Αμαρουσίου στον πρώτο ημιτελικό με σκορ 67-91.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα ηνία του αγώνα από το ξεκίνημα και δυσκολεύθηκαν μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο όπου το Μαρούσι είχε επιμέρους σκορ 20-17.

Ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 40 ημέρες.

Πονοκέφαλο ωστόσο προκάλεσε ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αντίχειρα και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε 16 πόντους, 12 ο Παπανικολάου, 11 ο Μόρις και 10 ο Χολ.

Για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, Σάλας και Κουζέλογλου είχαν από 12 πόντους.

Αντίπαλος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον τελικό του Σαββάτου (21/02), ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι - Άρης 87-80
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91
  • Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

Ολυμπιακός - Ηρακλής/Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ