Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Με άνεση στον τελικό του Κυπέλλου οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, μετά την άνετη επικράτηση επί του Αμαρουσίου στον πρώτο ημιτελικό με σκορ 67-91.
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα ηνία του αγώνα από το ξεκίνημα και δυσκολεύθηκαν μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο όπου το Μαρούσι είχε επιμέρους σκορ 20-17.
Ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 40 ημέρες.
Πονοκέφαλο ωστόσο προκάλεσε ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αντίχειρα και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.
Ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε 16 πόντους, 12 ο Παπανικολάου, 11 ο Μόρις και 10 ο Χολ.
Για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, Σάλας και Κουζέλογλου είχαν από 12 πόντους.
Αντίπαλος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον τελικό του Σαββάτου (21/02), ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Ηρακλής.
Το πρόγραμμα του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 87-80
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91
- Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
Ολυμπιακός - Ηρακλής/Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2
