«Σεξ επί τρία»: Το τηλεοπτικό ατύχημα της Εμίλια Κλαρκ δεν έμεινε απόρρητο

Είναι βέβαιο πως το σεξ θα πουλάει για όσο θα υπάρχει ακόμα τηλεοπτική, κινηματογραφική, λογοτεχνική μυθοπλασία. Το σεξ που συνδέεται με τη φήμη γνωστών ηθοποιών, επίσης θα λειτουργεί ως καταλύτης για να «συσπειρωθούν» όσο γίνεται περισσότερα ζευγάρια μάτια πάνω από τις δουλειές τους.

Το γνωρίζει αυτό η Εμίλια Κλαρκ, γι' αυτό και σε συνέντευξη για την πρόωθηση της νέας της σειράς, του κατασκοπευτικού δράματος Ponies, φρόντισε να τονίσει δύο πράγματα: ένα, πως δεν πρόκειται να ξαναδούμε την 39χρονη ηθοποιό σε οτιδήποτε σχετικό με δράκους και δύο, πως στα γυρίσματα του Ponies χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο με έναν επώδυνο τραυματισμό.

Ο τραυματισμός είχε να κάνει με το γύρισμα μιας σκηνής σεξ. Ή μήπως δεν ήταν μόνο μία;

Στο Ponies, η Εμίλια Κλαρκ και η Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον (την είδαμε στο White Lotus, υποδύονται τις συντρόφους δύο πρακτόρων της CIA κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Οι δύο άντρες πεθαίνουν μυστηριωδώς και οι δύο γυναίκες αποφασίζουν να αυτο-εξοριστούν στη Σοβιετική Ένωση και να εργαστούν ως δίπλοι πράκτορες, ώστε να διαλευκάνουν τους θανάτους τους.

Τα γυρίσματα του Ponies δεν ήταν εύκολη υπόθεση

Η Κλαρκ σε πρόσφατη συνέντευξη της μαζί με τη συμπρωταγωνίστρια της, μίλησε για μια συγκεκριμένη μέρα γυρισμάτων. Εκείνη καθόταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μια σειρά από άντρες συμπρωταγωνιστές της (τρεις στον αριθμό) εμφανίζονταν μπροστά της. Τι γινόταν; ΣΕΞ.

«Απλώς συνεχίζαμε, εγώ θα κάτσω πάνω σε αυτό, εσείς θα φέρνετε τους επόμενους, κι εμείς θα προσποιούμαστε ότι κάνουμε σεξ. Εκείνη τη μέρα έσπασα ένα πλευρό» δήλωσε η Εμίλια Κλαρκ.

«Πραγματικά το έπαθε», επιβεβαίωσε η Ρίτσαρντσον. «Είναι τόσο μικρόσωμη και ευαίσθητη που έσπασε πλευρό».

Κι επειδή το καλό promotion μιας σειράς δεν αρκείται μόνο σε ένα υπονοούμενο ή σε μια πολύ ξεκάθαρα κωμικοτραγική σεκάνς τηλεοπτικού σεξ, η διήγηση είχε κι άλλα «πιπεράτα».

Όπως διηγήθηκε η συμπρωταγωνίστρια της Κλαρκ, βρισκόταν στο μακιγιάζ και τα μαλλιά για να ετοιμαστεί για τη σκηνή μετά την Clarke και είδε την παρέλαση των αντρών καθώς έμπαιναν για να τους αφαιρέσουν το μακιγιάζ.

«Τους έλεγα, λοιπόν, πώς ήταν, και αυτοί φώναζαν Ναι! (λαχανιασμένοι)», θυμήθηκε η Ρίτσαρντσον, ενώ η Κλαρκ ξεκαρδίστηκε στα γέλια.

Όταν η ηθοποιός πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένο πλευρό και ο γιατρός τη ρώτησε πως συνέβη, εκείνη ήταν ειλικρινής: «Σεξ! Επί τρία!».

Στο φινάλε της συνέντευξης στο TheWrap πάντως, η Κλαρκ ανακούφισε το κοινό της για το ατύχημα: «Δεν έσπασε τελείως, απλώς πετάχτηκε λίγο»