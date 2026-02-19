Μαρούσι - Ολυμπιακός: Με έντονους πόνους στον πάγκο ο Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός να κρατούσε εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του ρυθμού του ημιτελικού στα χέρια του απέναντι στο Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε μετά από επαφή με τον Τζακόρι Γουίλιαμς και αποσύρθηκε από το παρκέ ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.
