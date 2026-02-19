Μενού

Μαρούσι - Ολυμπιακός: Με έντονους πόνους στον πάγκο ο Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέρασε στον πάγκο μετά από τραυματισμό στον ημιτελικό με το Μαρούσι και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.

Reader symbol
Newsroom
Μιλουτίνοφ - Ολυμπιακός
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο ματς Ολυμπιακός - Μαρούσι | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός να κρατούσε εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του ρυθμού του ημιτελικού στα χέρια του απέναντι στο Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε μετά από επαφή με τον Τζακόρι Γουίλιαμς και αποσύρθηκε από το παρκέ ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα από το gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ