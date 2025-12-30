Μενού

Μαρούσι - Παναθηναϊκός 89-99: Ιδανικό «ζέσταμα» για το «τριφύλλι» ενόψει Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 89-99 το Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague (02/01).

Χολμς - Παναθηναϊκός
Ο Χολμς στο ματς Μαρούσι - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολο απόγευμα στο Μαρούσι όπου επικράτησε της τοπικής ομάδας με σκορ 89-99 για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Υπενθυμίζεται ότι το ματς ήταν ορισμένο για το περασμένο Σάββατο αλλά αναβλήθηκε λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α που είχαν οκτώ παίκτες του «τριφυλλιού».

Από την ομάδα του Άταμαν, απουσίασαν οι Όσμαν και Φαρίντ λόγω της γρίπης όπως και ο Σλούκας που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο.

Κορυφαίοι για τους «πράσινους» οι Κέντρικ Ναν (14 πόντοι σε 20'), Τι Τζέι Σορτς (15 πόντοι και 7 ασίστ), Νίκος Ρογκαβόπουλος (14 πόντοι με 4/6 τρίποντα), αλλά και οι Ντίνος Μήτογλου (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ρισόν Χολμς (14 πόντοι), Ομέρ Γιούρτσεβεν (15 πόντοι και 5 ριμπάουντ σε 16').

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99.

Ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό για την Euroleague, το βράδυ της Παρασκευής (02/01, 21:15) στο Telekom Center Athens.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ