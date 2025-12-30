Μαρούσι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το Μαρούσι υποδέχεται σήμερα τον Παναθηναϊκό (30/12) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 18:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12 ωστόσο πήρε αναβολή λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α που εμφανίστηκαν σε οκτώ παίκτες και σε τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου των «πρασίνων».
Μέχρι τελευταία στιγμή παραμένει άγνωστο, σε ποιους παίκτες θα μπορεί να υπολογίζει ο Εργκίν Άταμαν ενώ υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί την Παρασκευή (02/01) το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague.
Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
27/12
- Κολοσσός - Μύκονος 83-97
- ΑΕΚ - Άρης 82-76
- Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66
28/12
- Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72
- Περιστέρι - Προμηθέας 80-92
30/12
- Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 11-0
- Παναθηναϊκός 9-1
- ΠΑΟΚ 9-2
- ΑΕΚ 7-4
- Προμηθέας 6-5
- Άρης 5-6
- Ηρακλής 5-6
- Μύκονος 5-6
- Περιστέρι 5-6
- Καρδίτσα 4-7
- Μαρούσι 2-8
- Κολοσσός 2-9
- Πανιώνιος 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
3/1
- 15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
- 18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
- 18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
4/1
- 13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
- 13:00 Άρης - Ολυμπιακός
- 16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
Ρεπό: Πανιώνιος
