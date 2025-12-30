Μενού

Μαρούσι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Μαρούσι εναντίον Παναθηναϊκού σήμερα (30/12) για την 12η αγωνιστική της Basket League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Σορτς
Ο Σορτς στο ματς Περιστέρι - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Το Μαρούσι υποδέχεται σήμερα τον Παναθηναϊκό (30/12) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 18:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12 ωστόσο πήρε αναβολή λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α που εμφανίστηκαν σε οκτώ παίκτες και σε τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου των «πρασίνων».

Μέχρι τελευταία στιγμή παραμένει άγνωστο, σε ποιους παίκτες θα μπορεί να υπολογίζει ο Εργκίν Άταμαν ενώ υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί την Παρασκευή (02/01) το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)

27/12

  • Κολοσσός - Μύκονος 83-97
  • ΑΕΚ - Άρης 82-76
  • Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

28/12

  • Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72
  • Περιστέρι - Προμηθέας 80-92

30/12

  • Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 11-0
  2. Παναθηναϊκός 9-1
  3. ΠΑΟΚ 9-2
  4. ΑΕΚ 7-4
  5. Προμηθέας 6-5
  6. Άρης 5-6
  7. Ηρακλής 5-6
  8. Μύκονος 5-6
  9. Περιστέρι 5-6
  10. Καρδίτσα 4-7
  11. Μαρούσι 2-8
  12. Κολοσσός 2-9
  13. Πανιώνιος 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

3/1

  • 15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
  • 18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
  • 18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

4/1

  • 13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
  • 13:00 Άρης - Ολυμπιακός
  • 16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Ρεπό: Πανιώνιος

