Μαρούσι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το Μαρούσι υποδέχεται σήμερα τον Παναθηναϊκό (30/12) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 18:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12 ωστόσο πήρε αναβολή λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α που εμφανίστηκαν σε οκτώ παίκτες και σε τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου των «πρασίνων».

Μέχρι τελευταία στιγμή παραμένει άγνωστο, σε ποιους παίκτες θα μπορεί να υπολογίζει ο Εργκίν Άταμαν ενώ υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί την Παρασκευή (02/01) το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)

27/12

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

28/12

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72

Περιστέρι - Προμηθέας 80-92

30/12

Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 11-0 Παναθηναϊκός 9-1 ΠΑΟΚ 9-2 ΑΕΚ 7-4 Προμηθέας 6-5 Άρης 5-6 Ηρακλής 5-6 Μύκονος 5-6 Περιστέρι 5-6 Καρδίτσα 4-7 Μαρούσι 2-8 Κολοσσός 2-9 Πανιώνιος 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

4/1

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Ρεπό: Πανιώνιος