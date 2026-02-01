Μαρούσι - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά φιλοξενείται το ντέρμπι παραμονής της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που το Μαρούσι θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο. Η αναμέτρηση Μαρούσι - Πανιώνιος κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Το Μαρούσι προέρχεται από τις εκτός έδρας ήττες στα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ενώ πριν από αυτό επιβλήθηκε εντός έδρας του Προμηθέα Πάτρας. Είναι η ομάδα με την τρίτη καλύτερη επίθεση της κατηγορίας (86,4).

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε το περασμένο Σάββατο από τον ΠΑΟΚ, παρότι είχε προηγηθεί με 13 πόντους στο 26’. Πριν από αυτό το παιχνίδι όμως σημείωσε δύο διαδοχικές νίκες επί του Κολοσσού εντός και του Προμηθέα Πάτρας εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

Ηρακλής - Καρδίτσα 93-73

Ολυμπιακός - Περιστέρι 94-71

ΑΕΚ - Κολοσσός 96-83

Κυριακή 1/2

Μαρούσι - Πανιώνιος 13:00

Άρης - Παναθηναϊκός 16:00

Τετάρτη 25/3

ΠΑΟΚ - Μύκονος 18:00