Χείμαρρος η Κανέλλη: «Έχετε ανεχθεί τέτοιες π@π@ρες πολιτικών, και ζητάτε τις πηγές του Κουτσούμπα;»

Η Λιάνα Κανέλλη τοποθετήθηκε σε έντονο ύφος για τη στάση του Δημήτρη Κουτσούμπα, και την άρνησή του να αποκαλύψει τις πηγές του σχετικά με την πληροφορία για τα drones που είχαν αναχαιτιστεί τις πρώτες ημέρες του πολέμου, που φερόμενα κατευθύνονταν προς τη Σούδα.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ, η βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα επιβεβαιώνονται από τις εξελίξεις και από όσα έχουν ειπωθεί δημόσια, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που διαθέτει αξιοπιστία στις πληροφορίες που μεταφέρει.

«Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είπε την αλήθεια, ισχυροποίησε τις δικές μας θέσεις και τις δηλώσεις του Κουτσούμπα για το πού πηγαίναν τα δύο βλήματα, πήγαιναν στην Κρήτη» είπε η Λιάνα Κανέλλη στην ΕΡΤ.

Κανέλλη: «Έχετε ανεχτεί τέτοιες π@π@ρες, και σας φταίει ο Κουτσούμπας»

Στη συνέχεια, ανέβασε τους τόνους όταν ρωτήθηκε για τις πηγές του κ. Κουτσούμπα, λέγοντας ότι η προστασία των πηγών είναι θεμελιώδης αρχή, υπερτονίζοντας ότι ακόμη και οι δημοσιογράφοι επικαλούνται το σχετικό απόρρητο.

«Εσείς ως δημοσιογράφος θα λέγατε και ηρωικά "θα πεθάνω και δεν θα αποκαλύψω τις πηγές μου"», είπε.

Και συνέχισε: «Για ποιο βουλευτικό απόρρητο μιλάτε; Πολιτικός αρχηγός κόμματος είναι. Εδώ έχετε ανεχθεί πολιτικούς αρχηγούς να λένε την π@π@ρα του αιώνα. Αποδέχεστε και πλασάρετε την πολιτική τους ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται από έναν εγκληματία υπόδικο, τον Νετανιάχου, και από έναν άλλον υπόδικο, τον Τραμπ.

Αν αποδέχεστε αυτά, θέλετε να σας πει ο Κουτσούμπας από πού το ξέρει;» ξέσπασε η βουλευτής του ΚΚΕ.