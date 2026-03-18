Ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα δύο ευρώ ανά λίτρο επιβεβαιώνοντας της δυσοίωνες προβλέψεις, απόρροια της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα διεθνή χρηματιστήρια και οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται συνεχώς με την αμόλυβδη και το diesel να κινούνται πια στην περιοχή των 2 ευρώ το λίτρο.
«Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά αλλά με στοχευμένα που θα είναι προσωρινού χαρακτήρα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «τη στήριξη που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα, θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε πάντα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης».
