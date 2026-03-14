Μαρούσι - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα το κανάλι του αγώνα

Με την... πλάτη στον τοίχο βρίσκεται το Μαρούσι που έχει μείνει μόνο τελευταίο στον βαθμολογικό πίνακα και σήμερα υποδέχεται στον Άγιο Θωμά, το Περιστέρι που δείχνει να έχει «κλειδώσει» τα πλέι οφ, όμως προέρχεται από ευρωπαϊκή ήττα στην Πυλαία. Μαρούσι - Περιστέρι στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Το Μαρούσι βρίσκεται και πάλι χωρίς συγκάτοικο στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, γεγονός που φανερώνει τη σημασία αυτού του παιχνιδιού. Η ήττα από τον Άρη ήταν η 5η στα έξι τελευταία παιχνίδια του και η 12η στα τελευταία 14. Στα τρία από τα έξι τελευταία μάλιστα, είχε τριψήφιο παθητικό αφού δέχτηκε 104 από τον Ολυμπιακό, 105 από τον Πανιώνιο και 102 από τον Άρη.

Το Περιστέρι είναι σε πολύ καλύτερο αγωνιστικό «φεγγάρι». Προέρχεται από τη νίκη επί του Πανιωνίου που ήταν η τρίτη συνεχόμενη που σημείωσε και τέταρτη στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Αυτή που σημείωσε το περασμένο Σάββατο μάλιστα ήταν η πρώτη που έκανε, ανατρέποντας διψήφια διαφορά αφού βρέθηκε πίσω με 11 πόντους απέναντι στους «κυανέρυθρους».

GBL: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μαρούσι - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Προμηθέας 16:00

ΠΑΟΚ - Άρης (Αναβλ.)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κολοσσός - Ηρακλής 12:45

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 16:00

Η βαθμολογία στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 19-0

2. Παναθηναϊκός 15-4

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-6

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 9-9

7. Ηρακλής 8-10

8. Μύκονος 7-11

--------------------------

9. Προμηθέας 6-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-15