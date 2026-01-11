Μαρούσι - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά ολοκληρώνεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, εκεί όπου το Μαρούσι υποδέχεται τον Προμηθέα. Η αναμέτρηση Μαρούσι - Προμηθέας κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤSPORTS 1.

Το Μαρούσι ηττήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Ρόδο και φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες ήττες, ισοφάρισε το μεγαλύτερο, αρνητικό σερί του φετινού Πρωταθλήματος αφού με επτά ήττες άρχισε τη σεζόν ο Πανιώνιος. Η τελευταία από τις δύο νίκες των «κιτρινόμαυρων» ήταν εκείνη της 8ης Νοεμβρίου επί των «κυανέρυθρων».

Ο Προμηθέας Πάτρας έκλεισε τον πρώτο γύρο με την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ, σε ματς στο οποίο έγινε η 12η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL που έφτασε τα 2.000 κλεψίματα. Στο τέλος του πρώτου γύρου είχε απολογισμό 6-6, «γράφοντας» το ίδιο ρεκόρ εντός και εκτός έδρας (3-3). Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά, μετά την περίοδο 2021-22 (4-3) που δεν είχε αρνητικό συντελεστή μακριά από την έδρα του.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Μύκονος 6-6

7. Άρης 6-7

8. Ηρακλής 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11