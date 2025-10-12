Με τραγούδια για τον Αντέμ Γιασάρι γιόρτασαν οι Αλβανοί τη νίκη στη Σερβία: Ποιο ήταν το ιδρυτικό μέλος του UCK

Η νίκη της Αλβανίας απέναντι στη Σερβία (0-1) στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 είχε έναν αρκετά βαθύ πολιτικό συμβολισμό. Μετά το τέλος του αγώνα κι όταν η ομάδα βρισκόταν στο αεροπλάνο για να πάρει το δρόμο της επιστροφής, οι παίκτες της εθνικής άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα για τον Αντέμ Γιασάρι, μία εμβληματική μορφή στη γειτονική μας χώρα.

Ο Αντέμ Γιασάρι (1955 – 1998) θεωρείται εθνικός ήρωας για τους Αλβανούς διότι υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου και πολέμησε για την ανεξαρτησία του τη δεκαετία του ’90. Γεννήθηκε στο Περκαζ και σκοτώθηκε, μαζί με σχεδόν ολόκληρη την οικογένειά του, τον Μάρτιο του 1998, όταν οι σερβικές δυνάμεις περικύκλωσαν το χωριό του.

