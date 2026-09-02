Μεταγραφές 2026: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα deals του καλοκαιριού

Ένα γεμάτο καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του, με τη μεταγραφική περίοδο να κλείνει στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν δαπανηθεί για τη μεταγραφική ενίσχυση ομάδων ανά τον κόσμο - με τους Άγγλους φυσικά να έχουν τη μερίδα του λέοντος.
Έξι μεταγραφές περιλάμβαναν ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μοναδική ομάδα εκτός Premier League που έδωσε τέτοιο ποσό να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 125 που δαπάνησε για να φέρει τον Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία.
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