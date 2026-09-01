Ένα κόκκινο τηλέφωνο στο Μπουένος Άιρες για τα αντίο στον διεθνή Μέσι - «Θα σε αγαπώ μέχρι να πεθάνω»

Κύμα θλίψης έχει σκορπίσει η ανακοίνωση του Αργεντίνου διεθνή ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέσι πως βάζει τέλος στην καριέρα του με τη φανέλα της εθνικής. Η εξέλιξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως φυσικό επόμενο, αν αναλογιστεί κανείς την ηλικία του, ωστόσο κανείς δεν φαίνεται να περίμενε το τέλος.

Οι συμπαίκτες του μίλησαν με τα πιο θερμά λόγια, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν πάλι δίπλα του στους αγωνιστικούς χώρους. Αλλά δεν ήταν μόνο εκείνοι που μίλησαν με νοσταλγία και ευγνωμοσύνη για τον Μέσι.

Σε δρόμο του Μπουένος Άιρες κάποιος έχει τοποθετήσει ένα κόκκινο τηλέφωνο και μία επιγραφή που ρωτά: «Τι θα έλεγες στον Μέσι;». Περαστικοί, σηκώνουν το ακουστικό και εκφράζουν όλες τις σκέψεις τους.

Ένας 86χρονος άνδρας, συγκινημένος, παραδέχθηκε πως ο Μέσι του έχει «χαρίσει τις μεγαλύτερες συγκινήσεις της ζωής μου. Θα είσαι στην καρδιά μου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω».

Ένας νεαρός παραδέχθηκε πως «ξέσπασε σε κλάματα στο σχολείο» όταν έμαθε τα νέα για τον ποδοσφαιριστή.

«Θα μας λείψεις γιατί είσαι εξωπραγματικό πλάσμα» είπε μία καλοστεκούμενη γυναίκα, ενώ ένα κοριτσάκι τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο».

«Γεια σου, γιε μου» αρκέστηκε να πει ένας άλλος ηλικιωμένος, που είχε την χαρά να απολαύσει δεκαετίες την μαγεία που σκορπούσε ο Μέσι στα γήπεδα.

Influencer, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες είναι μεταξύ των όσων - και είναι πολλοί - έχουν εκφραστεί δημόσια για τη νέα σελίδα στην εποχή της εθνικής Αργεντινής. Οι περισσότεροι στέκονται στον άνθρωπο Λίο και όχι απλά στον ποδοσφαιριστή.

Βετεράνος αθλητικογράφος, χαρακτηριστικά, επεσήμανε πως ο ποδοσφαιριστής αποτέλεσε παράδειγμα. Ένας προπονητής, πάλι, παραδέχθηκε πως ήταν ο Μέσι εκείνος που «μου έμαθε περισσότερα στις ήττες, παρά τις νίκες».

Μια σχολιάστρια ποδοσφαίρου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς εξηγούσε στους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους της πως η γενιά της βιώνει πραγματικό πένθος, αλλά, συνάμα, και ευγνωμοσύνη καθώς, όπως είπε, είχε την ευκαιρία να δει ακόμη έναν Θεό.

«Είναι το τέλος μία εποχής κατά την οποία παππούδες, γονείς, γιοί και κόρες, εγγόνια, απόλαυσαν ένα εκπληκτικό προνόμιο 45 ετών» ανέφερε συγγραφές, αναφερόμενος στο ότι στα τελευταία 10 από τα 12 Μουντιάλ συμμετείχαν είτε ο Μαραντόνα είτε ο Μέσι με την εθνική.