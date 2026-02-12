Μεταμεσονύχτια «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις!

Μετά την απόρριψη της πρότασης της Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και τελικά κατάφερε να τον κάνει δικό του!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα 2.5 χρόνια.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.

