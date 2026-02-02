«Μετωπική» συγγνώμη: Αθλητής χτύπησε τη διαιτητή και έπεσε στα πόδια της

Ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα στην ιστορία του βόλεϊ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, όταν ο Γιούτζι Νισίντα — από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως — κατάφερε με ένα σερβίς να… σημαδέψει κατά λάθος την επόπτρια του All Star αγώνα.
Κι εκεί που όλοι περίμεναν μια απλή συγγνώμη, ο Νισίντα αποφάσισε να δώσει ρεσιτάλ ιαπωνικής ευγένειας: πήρε φόρα, έκανε ένα εντυπωσιακό «μακροβούτι» στο παρκέ και σύρθηκε μέχρι τα πόδια της διαιτήτριας, ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια ανοιχτά σαν να ζητούσε άφεση αμαρτιών.
Η επόπτρια έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα άφωνη, πριν ξεσπάσει σε γέλια, χαρίζοντας στο κοινό την πιο θεαματική — και σίγουρα την πιο αξιαγάπητη — συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στα σπορ.
