«Μετωπική» συγγνώμη: Αθλητής χτύπησε τη διαιτητή και έπεσε στα πόδια της

Θεαματική συγγνώμη από τον Γιούτζι Νισίντα, που έκανε «βουτιά» στο παρκέ για να απολογηθεί σε επόπτρια που χτύπησε κατά λάθος.

Συγγνώμη στα Ιαπωνικά γήπεδα | Χ / @harulovesvolley
Ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα στην ιστορία του βόλεϊ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, όταν ο Γιούτζι Νισίντα — από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως — κατάφερε με ένα σερβίς να… σημαδέψει κατά λάθος την επόπτρια του All Star αγώνα.

Κι εκεί που όλοι περίμεναν μια απλή συγγνώμη, ο Νισίντα αποφάσισε να δώσει ρεσιτάλ ιαπωνικής ευγένειας: πήρε φόρα, έκανε ένα εντυπωσιακό «μακροβούτι» στο παρκέ και σύρθηκε μέχρι τα πόδια της διαιτήτριας, ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια ανοιχτά σαν να ζητούσε άφεση αμαρτιών.

Η επόπτρια έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα άφωνη, πριν ξεσπάσει σε γέλια, χαρίζοντας στο κοινό την πιο θεαματική — και σίγουρα την πιο αξιαγάπητη — συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στα σπορ.

