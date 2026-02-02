Μενού

Δημοσκόπηση Alpha: Η δεξαμενή των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα

Στη μεγάλη δημοσκόπηση της Alco, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι πολίτες απάντησαν για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Στη μεγάλη δημοσκόπηση της Alco, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι πολίτες απάντησαν για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και για όσα βιώνουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους. 

Αξιολογούν συγκεκριμένα την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση αλλά και τις νέες πολιτικές κινήσεις στον ορίζοντα. Ενώ τοποθετούνται μεταξύ άλλων και για την απαγόρευση πρόσβασης νέων, κάτω των 15 ετών, στα social media.

Κατ' αρχάς, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

  • ΝΔ - 23.5%
  • ΠΑΣΟΚ - 10.5%
  • ΚΚΕ - 7.1%
  • Πλεύση - 7.9%
  • Ελληνική Λύση - 9.4%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 3.7%
  • Φωνή Λογικής - 2.8%
  • Μέρα 25 - 2.6%
  • Κίνημα Δημοκρατίας - 1.8%
  • Νέα Αριστερά - 1.3%
  • Νίκη - 2.2%
Δημοσκόπηση Alpha: Η «τομογραφία» των προθέσεων για Καρυστιανού και Τσίπρα

Η δημοσκόπηση ασχολήθηκε εξαντλητικά με την πρόθεση του κοινού απέναντι σε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την ενδεχόμενη πολιτική κατανομή των δυνάμει ψηφοφόρων του.

Πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε στις εκλογές ένα καινούργιο κόμμα;

  • Πολύ - 18%
  • Αρκετά - 23%
  • Λίγο - 16%
  • Καθόλου - 31%
 Στις επόμενες εκλογές, θα ψηφίσετε για κυβερνητική σταθερότητα ή σε ένδειξη διαμαρτυρίας;

  • Σταθερότητα - 37%
  • Διαμαρτυρία - 58%
 Το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση είναι αρκετό για να ψηφίσετε ένα κόμμα, ή χρειάζεται και πρόγραμμα διακυβέρνησης;

  • Είναι αρκετό - 14%
  • Χρειάζεται πρόγραμμα - 76%
 Μετά την ανακοίνωση για δημιουργία κόμματος, η άποψή σας για τη Μαρία Καρυστιανού είναι:

  • Καλύτερη - 9%
  • Ίδιο καλή - 31%
  • Ίδιο κακή - 9%
  • Χειρότερη - 27%
 Ποσοστά ψηφοφόρων ανά κόμμα που βλέπουν θετικά τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού:

  • ΝΔ - 9%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 4%
  • ΠΑΣΟΚ - 15%
  • ΚΚΕ - 16%
  • Ελ. Λύση - 43%
  • Νίκη - 33%
  • Πλεύση - 47%
  • Φωνή Λογικής - 14%
  • Κίνημα Δημοκρατίας - 51%
  • Αναποφάσιστοι - 37%
