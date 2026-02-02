Δημοσκόπηση Alpha: Η δεξαμενή των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα

Στη μεγάλη δημοσκόπηση της Alco, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι πολίτες απάντησαν για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και για όσα βιώνουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους.

Αξιολογούν συγκεκριμένα την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση αλλά και τις νέες πολιτικές κινήσεις στον ορίζοντα. Ενώ τοποθετούνται μεταξύ άλλων και για την απαγόρευση πρόσβασης νέων, κάτω των 15 ετών, στα social media.

Κατ' αρχάς, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 23.5%

ΠΑΣΟΚ - 10.5%

ΚΚΕ - 7.1%

Πλεύση - 7.9%

Ελληνική Λύση - 9.4%

ΣΥΡΙΖΑ - 3.7%

Φωνή Λογικής - 2.8%

Μέρα 25 - 2.6%

Κίνημα Δημοκρατίας - 1.8%

Νέα Αριστερά - 1.3%

Νίκη - 2.2%

Δημοσκόπηση Alco

Δημοσκόπηση Alpha: Η «τομογραφία» των προθέσεων για Καρυστιανού και Τσίπρα

Η δημοσκόπηση ασχολήθηκε εξαντλητικά με την πρόθεση του κοινού απέναντι σε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την ενδεχόμενη πολιτική κατανομή των δυνάμει ψηφοφόρων του.

Πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε στις εκλογές ένα καινούργιο κόμμα;

Πολύ - 18%

Αρκετά - 23%

Λίγο - 16%

Καθόλου - 31%

Δημοσκόπηση Alco

Στις επόμενες εκλογές, θα ψηφίσετε για κυβερνητική σταθερότητα ή σε ένδειξη διαμαρτυρίας;

Σταθερότητα - 37%

Διαμαρτυρία - 58%

Δημοσκόπηση Alco

Το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση είναι αρκετό για να ψηφίσετε ένα κόμμα, ή χρειάζεται και πρόγραμμα διακυβέρνησης;

Είναι αρκετό - 14%

Χρειάζεται πρόγραμμα - 76%

Δημοσκόπηση Alco

Μετά την ανακοίνωση για δημιουργία κόμματος, η άποψή σας για τη Μαρία Καρυστιανού είναι:

Καλύτερη - 9%

Ίδιο καλή - 31%

Ίδιο κακή - 9%

Χειρότερη - 27%

Δημοσκόπηση Alco

Ποσοστά ψηφοφόρων ανά κόμμα που βλέπουν θετικά τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού:

ΝΔ - 9%

ΣΥΡΙΖΑ - 4%

ΠΑΣΟΚ - 15%

ΚΚΕ - 16%

Ελ. Λύση - 43%

Νίκη - 33%

Πλεύση - 47%

Φωνή Λογικής - 14%

Κίνημα Δημοκρατίας - 51%

Αναποφάσιστοι - 37%

Δημοσκόπηση Alco