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Μιλουτίνοφ: «Έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες, δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτά που πρόσφερε ο Γουόκαπ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο Gazzetta και σχολίασε τη νέα ομάδα του Ολυμπιακού, τις μεταγραφές που έκανε ο σύλλογος, ενώ επίσης τοποθετήθηκε και για τον Τόμας Γουόκαπ.

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Μιλουτίνοφ - Ολυμπιακός
Νίκολα Μιλουτίνοφ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στο φιλικό τουρνουά που διεξάγεται στην Κρήτη, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μιλάει στο Gazzetta και σχολιάζει τις μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρολεύκων» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών τοποθετείτε και για τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ επίσης απαντάει και για το νέο ΣΕΦ που χτίζεται.

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