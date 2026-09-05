Μιλουτίνοφ: «Έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες, δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτά που πρόσφερε ο Γουόκαπ»

Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στο φιλικό τουρνουά που διεξάγεται στην Κρήτη, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μιλάει στο Gazzetta και σχολιάζει τις μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρολεύκων» ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών τοποθετείτε και για τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ επίσης απαντάει και για το νέο ΣΕΦ που χτίζεται.
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