Η απογείωση και οι τελευταίες δραματικές στιγμές του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα

Τραγικό τέλος έπεσε στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, με τους δύο πιλότους να ανασύρονται νεκροί.

Ο φακός του Orange Press Agency κατέγραψε καρέ καρέ την απογείωση του μοιραίου μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο συμμετείχε στις επιδείξεις του Athens Flying Week, πριν καταπέσει.

Το μαχητικό είχε ολοκληρώσει ένα πέρασμα μπροστά από το κοινό, το οποίο έκθαμβο παρακολουθούσε τους ελιγμούς των χειριστών. Περίπου δύο λεπτά μετά την απογείωσή του, κατέπεσε στην περιοχή.

Κατά πληροφορίες, οι πιλότοι φαίνεται ότι είχαν χρόνο να εκτιναχτούν αλλά επέλεξαν να καθυστερήσουν για να βεβαιωθούν ότι δεν θα πέσει το αεροσκάφος στον συγκεντρωμένο κόσμο.

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Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, το Phantom έχασε ύψος με ταχύτητα, κάνοντας δεξιά στροφή πριν επανατοποθετηθεί για να συνεχίσει το πρόγραμμά του, ενώ δεν φαίνεται να είχε κάποιο πρόβλημα.

Αναφορές κάνουν λόγο για πρόσκρουση κομματιών του Phantom σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ.

Το μαχητικό συνετρίβη σε ένα παλιό εργοστάσιο στην περιοχή. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρχε κάποιος στο εσωτερικό του.

Λόγω της συντριβής, προκλήθηκε φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Τανάγρας, η οποία πήρε διαστάσεις. Ωστόσο, πλέον η κατάσταση φαίνεται να είναι βελτιωμένη.