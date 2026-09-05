Τι ομάδα ήταν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας από το 1974 έως σήμερα

Λένε (μεταξύ άλλων) για το ποδόσφαιρο, πως μοιάζει με το όπιο του λαού. Αρκετά απαισιόδοξο και μάλλον αναληθές. Θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο για την πολιτική βέβαια, και δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο αναληθές. Σε κάθε περίπτωση, οι πρωθυπουργοί της χώρας από το 1974 και ύστερα, ήταν ως επί το πλείστον ποδοσφαιρόφιλοι. Υπάρχουν και οι ελάχιστες εξαιρέσεις.

Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο θεσμικά αδιάφορος

Ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής | Αρχείο ΕΡΤ

Ο Καραμανλής ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν...μοιραζόταν πτυχές της ιδιωτικής του ζωής. Ήθελε πάντα να φαίνεται απόμακρος, ένα βήμα πιο μακριά από όλους. Δεν είναι σαφές αν είχε κάποια ποδοσφαιρική προτίμηση ή είχε το παραμικρό ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατασκευάστηκε και εγκαινιάστηκε ο περίφημος «Τάφος του Ινδού» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και οι κακές γλώσσες έλεγαν πως ο Παναθηναϊκός είχε θεσμική υποστήριξη ώστε να προχωρήσει το έργο του γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση, ο Καραμανλής ήταν πάντα θεσμικά αδιάφορος για την μπάλα.

Ανδρέας Παπανδρέου, ο διπλό ταμπλό

Ανδρέας Παπανδρέου | Eurokinissi

Ίσως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ήταν η τακτική διγλωσσία. Ο Παπανδρέου ήταν ταυτόχρονα ο άνθρωπος του λαού και ο φίλος των μεγαλύτερων «τζακιών» της αθηναϊκής κοινωνίας. Στο ποδόσφαιρο, μάλλον ίσχυε το ίδιο. Ο ίδιος βέβαια δεν έδειξε ποτέ κανένα ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στα γήπεδα και υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες που τον χαρακτηρίζουν άσχετο με τα αθλητικά. Είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Βαρδή Βαρδινογιάννη αλλά και τον ανερχόμενο Σωκράτη Κόκκαλη. Τη βόμβα την έριξε χρόνια πριν ο Θεόδωρος Πάγκαλος σε εκπομπή του ΣΚΑΙ που είπε ότι ο Παπανδρέου ήταν φανατικός Ολυμπιακός.

Κώστας Μητσοτάκης, ο αποστασιοποιημένος

Κώστας Μητσοτάκης | EUROKINISSI

Υπήρχε γενικότερα η φήμη πως ο Κώστας Μητσοτάκης ήταν δηλωμένος και ένθερμος οπαδός του Ολυμπιακού. Δεν φαίνεται όμως να επιβεβαιώνεται από πουθενά. Σε συνέντευξή του, ο γιος του και νυν πρωθυπουργός, ανέφερε πως ο πατέρας του σπάνια παρακολουθούσε ποδόσφαιρο ενώ σε μικρότερη ηλικία είχε ασχοληθεί με το βόλεϊ λόγω ύψους. Αν και Κρητικός, δεν είχε εκφράσει κάποια αδυναμία σε καμία από τις τοπικές ομάδες του νησιού. Μάλλον, κρατούσε αποστάσεις.

Κώστας Σημίτης, ο Πειραιώτης που δεν πήγαινε γήπεδο

Στιγμιότυπο από τον Κώστα Σημίτη | Eurokinissi

Ο αυστηρός καθηγητής που ανέλαβε τα ηνία της χώρας το 1996 είχε καταφέρει να χτίσει τη φήμη του τεχνοκράτη, μια φήμη που ανταποκρινόταν απόλυτα στην πραγματικότητα. Μαθηματικό μυαλό, ψυχρός και σταθερός, ο Κώστας Σημίτης είχε δηλώσει όμως σε συνέντευξή του ότι παρακολουθούσε με ευχαρίστηση ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αν και δεν πήγαινε γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του, δήλωνε ανοιχτά όμως ότι ήταν Ολυμπιακός, κυρίως λόγω της πειραιώτικης ρίζας του.

Κώστας Καραμανλής, ο γαλάζιος που κατά βάθος είναι πράσινος

Ο τραυματισμένος Κώστας Καραμανλής αφού επιχείρησε να παίξει ποδόσφαιρο | EUROKINISSI

Ίσως ο μόνος πρωθυπουργός που έχουμε στιγμιότυπο από την...ποδοσφαιρική του δράση. Ο Κώστας Καραμανλής ήταν δηλωμένος και φανατικός Παναθηναϊκός. Πήγαινε αρκετές φορές στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του ενώ έχει μείνει στην Ιστορία η οργισμένη απορία του στον Θανάση Γιαννακόπουλο για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ, «Μα, τον Ίβανσιτς ρε Θανάση;». Ο Ίβανσιτς ήταν Αυστριακός διεθνής που είχε φύγει από την ομάδα λίγο νωρίτερα προκαλώντας την...οργή του Έλληνα πρωθυπουργού.

Γιώργος Παπανδρέου, ο ήσυχος φίλαθλος

Ο Γιώργος Παπανδρέου. | EUROKINISSI

Ο...κοσμοπολίτης Γιώργος Παπανδρέου θα περίμενε κανείς να είναι ταυτισμένος με την (λεγόμενη) αστική ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Κάθε άλλο όμως. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο αλλά θέλει να μαθαίνει τα νέα του Ολυμπιακού. Δεν έχει δηλώσει ποτέ την προτίμησή του στην ομάδα του Πειραιά, ούτε έχει εμφανιστεί ποτέ σε γήπεδο. Φίλαθλος από μακριά.

Αντώνης Σαμαράς, ο γαλάζιος που κατά βάθος είναι κόκκινος

Ο Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή | EUROKINISSI

Και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε καμία δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης ομάδας, αλλά είναι γνωστό και ολοφάνερο από την παρουσία του στα γήπεδα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού. Ο Μεσσήνιος πολιτικός που γεννήθηκε στην Αθήνα έχει χτίσει το προφίλ του πατριάρχη της λαϊκής δεξιάς. Σε πλήρη αντίθεση με τον Κώστα Καραμανλή, το λαϊκό στοιχείο της ομάδας του Πειραιά μάλλον δένει αρκετά με την ιδεολογική προσέγγιση του ίδιου.

Αλέξης Τσίπρας, ο κάτοικος Αμπελοκήπων

Αλέξης Τσίπρας | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Γέννημα θρέμμα της γειτονιάς που βρίσκεται πολύ κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκρυψε ποτέ την οπαδική του ταυτότητα και την προτίμησή του. Σταθερός θαμώνας της Λεωφόρου, πεταγόταν για να παρακολουθήσει τους αγώνες της ομάδας ακόμη και σε δύσκολες εποχές. Πάντα χωρίς γραβάτα. Κι ενώ για ορισμένους ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα του αστικού σαλονιού, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η ομάδα των λαϊκών γειτονιών της Αθήνας.

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο βαμμένος κόκκινος

Κυριάκος Μητσοτάκης | AP

«Είμαι φίλαθλος, αγαπώ το ποδόσφαιρο» έλεγε το 2017 ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μια δήλωση που μάλλον προσπαθούσε να ικανοποιήσει τους πάντες. Έχει εκφράσει αρκετές φορές την αγάπη του για την ομάδα του Πειραιά, κάτι που επιβεβαιώνεται από τη συχνή παρουσία του στα γήπεδα, πάντα μαζί με τον γιο του.