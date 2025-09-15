Μίλτος Τεντόγλου: Με άλμα στα 8.17μ «καθάρισε» και προκρίθηκε στον τελικό

Ο Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Πρωταθλητής Ευρώπης, Ελλάδας και Βαλκανιονίκης, Μίλτος Τεντόγλου, χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, που πραγματοποιείται φέτος στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε δεύτερος σε σειρά, στο Α γκρουπ, και προσγειώθηκε στα 8.17μ, έπιασε το όριο για απευθείας πρόκριση για να κλείσει ραντεβού με την ιστορία.

Τώρα, ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 17/9 στις 14:49.